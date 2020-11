Karneval in Düsseldorf : Helau! Hoppeditz erwacht live im Netz

Düsseldorf Um Punkt 11.11 Uhr beginnt die Karnevalssession - doch das Coronavirus macht allen Jecken einen dicken Strich durch die Feiern. Der Hoppeditz ist zwar aus seinem Narrenschlaf erwacht, doch diesmal nur virtuell. Ab 11 Uhr war das live im Netz zu erleben.

Auch der 11.11. steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Wenn Hoppeditz Tom Bauer um 11.11 Uhr erwacht, wird er nicht vor mehreren Tausenden aus dem Senftopf klettern, sondern seine Rede hinter verschlossenen Türen und ohne Publikum halten. Die Jecken können das Geschehen jedoch online per Live-Stream mitverfolgen .

Kein Karneval am 11.11. : Kölner Sessionsstart wohl so ruhig wie nie

So bereitet sich NRW auf den 11.11. in Corona-Zeiten vor

„Diesmal wird nicht gefeiert!“ : So bereitet sich NRW auf den 11.11. in Corona-Zeiten vor

Normalerweise wird Köln am 11.11. von Hunderttausenden Karnevalstouristen besucht. Diesmal jedoch sind alle Feiern abgesagt, und es gilt ein Alkoholverbot, auch auf der Straße. So ruhig wie dieses Jahr dürfte es in Köln am 11.11. schon lange nicht mehr gewesen sein. Die Polizei will mit mehreren Hundertschaften im Einsatz sein, um sicherzustellen, dass die Verbote auch eingehalten werden. Angemeldet ist auch eine Kundgebung gegen die Corona-Schutzbestimmungen.