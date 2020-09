Stadtteil-Führungen : Wo Heinrich Heine einst Prügel bezog

Carlstadt Christel Johannhörster taucht für Interessierte ein in die lange Historie von Maxhaus und Maxkirche. Die Geschichte begann 1661 mit einem Franziskanerkloster.

Richtig glücklich war Christian Johann Heinrich Heine in seiner Zeit auf der städtischen Grundschule wohl nicht. Düsseldorfs berühmtester Literat ging ab 1804 für mehrere Jahre an der heutigen Schulstraße in die heutige Max-Schule. Dort erhielt er, wie Heine in seinem Buch „Le Grand“ schreibt, wegen mehrere patziger Antworten Prügel. Auch diese Episode der nach aktuellem Standard unzulässigen Erziehungsmethoden war Gegenstand der Erklärungen von Christel Johannhörster.