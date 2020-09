OSD-Kontrollen in Düsseldorf : Corona-Verstöße in Einkaufszentrum und Shisha-Bar

Ein Einsatzfahrzeug des OSD in Düsseldorf. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Verstöße gegen die Maskenpflicht wurden im Hauptbahnhof und in einem Einkaufszentrum festgestellt, in einer Bar in Düsseldorf-Flingern wurden im Innenraum mehrere Shishas geraucht - das ergaben Kontrollen des OSD am Mittwoch.

Einsatzkräfte des OSD haben am Hauptbahnhof kontrolliert, ob alle Fahrgäste im Gebäude Mund-Nasen-Bedeckungen trugen. Zwei Personen hielten sich nicht an die Maskenpflicht. Auch in den Bilker Akarden fielen sieben Kunden ohne Mund-Nasen-Bedeckungen auf. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

In Oberbilk stellten Kontrolleure in einem Lokal ohne Alkoholausschank mehrere Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung fest. Es fehlten die vorgeschriebene Raumskizze und der Datenschutzhinweis. Die Kontaktlisten waren fehlerhaft geführt oder teilweise nicht vorhanden. Darüber hinaus waren die Tische komplett eingedeckt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Aufgrund sehr unhygienischer Zustände in der Küche wurde zudem die Lebensmittelüberwachung informiert.

Eine Shishabar in Flingern-Nord wurde kontrolliert, da der Verdacht bestand, dass dort verbotenerweise in den Innenräumen Shishas geraucht wurden. Außerdem wurde überprüft, ob die Betreiber sich an alle Vorschriften für Gaststätten und an die Coronaschutzverordnung hielten.

Bereits durch die verschlossene Eingangstür konnten die Einsatzkräfte Kohle- sowie Shishageruch wahrnehmen. In den Betriebsräumen entdeckten die OSD-Kräfte mehrere Shisha rauchende Gäste. Ein verschlossener Fluchtweg stellte zudem ein Sicherheitsrisiko dar.

Zudem befanden sich im Schankraum drei eingeschaltete Geldspielgeräte sowie ein sogenannter "Funtable". Auch verstießen die Betreiber der Shishabar gegen zahlreiche Vorgaben der Coronaschutzverordnung: Die Mindestabstände zwischen den Geldspielgeräten wurden nicht eingehalten,.es gab keine Raumskizze, keine Kontaktnachverfolgung und keinen Datenschutzhinweis. Außerdem fehlten Desinfektionsmittel. Der Betrieb wurde geschlossen.

In Friedrichstadt und Bilk störten Personen auf Kinderspielplätzen. Nachdem die Einsatzkräfte ankündigten, einen Diensthund zu holen, verließen die Störenden die Plätze freiwillig.

(csr)