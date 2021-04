Kostenpflichtiger Inhalt: Tat per Video aufgezeichnet - Polizei ermittelt : Unbekannte verwüstet Düsseldorfer Maxkirche

Das offensichtliche Ausmaß der Wut, mit der die Besucherin die Maxkirche entweihte, erschüttert nicht nur Gläubige. Foto: RP/privat

Düsseldorf Stadtdechant Frank Heidkamp ist schockiert über das Ausmaß der Zerstörungswut in der Düsseldorfer Maxkirche. Was genau in der spätbarocken Kirche im Herzen der Stadt passiert ist.