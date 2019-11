Standorte sind zu 60 Prozent ausgelastet : Stadt baut 900 neue Parkplätze für Fahrräder

Rund 900 neue Abstellmöglichkeiten für Fahrräder wie hier an der Cantadorstraße gibt es nun in der Stadt. Foto: Wilfried Meyer

Düsseldof Die Standorte, an denen neue Fahrradabstellanlagen geschaffen werden, gehen auch auf Bürgerwünsche zurück. Wo sie nicht genutzt werden, hat die Stadt die Abstellanlagen wieder abgebaut.

Rund 900 neue Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an mehr als 70 Standorten in ganz Düsseldorf hat die Stadt in diesem Jahr bereits geschaffen. Damit wurde die im Sommer 2018 gestartete Initiative „Fahrradparkplätze für Düsseldorf“ fortgeführt. Der Fahrradverkehr nimmt laut Fachleuten stetig zu, sagt die Stadt. Parallel dazu steige der Bedarf an Fahrradabstellanlagen. „Neben dem Ausbau des Radhauptnetzes ist die Schaffung ausreichender Fahrradabstellanlagen ein wichtiger Teil der Fahrradoffensive. Bezüglich besserer und sicherer Abstellplätze gibt es hohe Forderungen seitens der Radfahrenden an die Stadt. Eine Evaluation im Frühjahr dieses Jahres hat gezeigt, dass die Abstellanlagen, die im Rahmen der Initiative ‚Fahrradparkplätze für Düsseldorf‘ im Sommer 2018 entstanden sind, schon nach kurzer Zeit gut angenommen wurden und dass der Bedarf noch deutlich höher ist.