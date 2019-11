In Obdachlosenasyl in Düsseldorf : Frau sticht Mann mit Messer nieder

Foto: Berger

Düsseldorf In einer Obdachlosenunterkunft in Flingern ist am Mittwochmorgen ein Streit unter Bewohnern eskaliert. Ein Mann schwebt angeblich in Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei ist zurzeit in einer Obdachlosenunterkunft in Flingern im Einsatz. Dort hat am Mittwochmorgen ein Mann schwere Verletzungen durch Messerstiche erlitten. Er wurde in eine Klinik eingeliefert.

Als mutmaßliche Täterin hat die Polizei eine Bekannte des Opfers festgenommen. Auch sie wird dem Obdachlosenmilieu zugerechnet, die beiden Deutschen sollen einander kennen.

Um was es bei dem Streit ging, den die beiden am Morgen hatten, und warum er eskalierte ist Gegenstand der Ermittlungen.

(sg)