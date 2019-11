Verfahren vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Fahrgäste pöbelten – Taxifahrer freigesprochen

Düsseldorf Sehr unsanft soll die Fahrt einer 29-jährigen Frau aus der Altstadt in Richtung Pempelfort verlaufen sein. Die Frau beschwerte sich beim Fahrer, nun standen sich beide vor Gericht gegenüber.

Lange in Erinnerung behalten hat eine Speditionskauffrau (29) eine nächtliche Heimfahrt per Taxi. Nach ihrer Kritik an der Fahrweise des Taxifahrers (55) habe der im März am Endpunkt der Tour nach dem Aussteigen ruckartig Gas gegeben, die Frau dabei touchiert, sie noch meterweit mitgeschleift und verletzt. Gegen diese Anklage und eine schriftlich verhängte Strafe von 1400 Euro legte der Fahrer jedoch Protest ein – und ist damit beim Amtsgericht erfolgreich gewesen.