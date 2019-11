Sauberkeit in Düsseldorf : Schrotträder, so weit das Auge reicht

In Derendorf und Pempelfort lassen immer mehr Besitzer ihr nicht mehr benötigtes Fahrrad im Straßenraum zurück.

In dritter Generation führt Jörg Nölle an der Münsterstraße 90 in Derendorf sein Juwelier- und Uhrmachergeschäft, das es inzwischen seit 55 Jahren gibt. Und natürlich soll es nicht nur in seinem Laden tadellos aussehen, sondern nach Möglichkeit auch davor. Daher sind ihm die beiden Fahrräder, die dort seit Monaten an einer Baumscheibe stehen und nicht mehr bewegt werden, ein gehöriger Dorn im Auge. „Die sind schon regelrecht vom Unkraut überwuchert. Zweimal schon habe ich an die Stadt geschrieben und sie darauf aufmerksam gemacht. Geschehen ist bis heute nichts“, sagt Nölle, dem aufgefallen ist, dass allein auf der Münsterstraße mehrere solcher Fahrradleichen darauf warten, endlich abgeholt und verschrottet zu werden.