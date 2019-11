Advent in Düsseldorf : Ein Adventskalender nur mit Bier

Advent in Düsseldorf

Vitali Kuschkin bietet Biere aus 70 Ländern an. Immerhin aus 24 Nationen setzen sich die Flaschen seines Adventskalenders zusammen. Foto: Marc Ingel

So ein Adventskalender kann spätestens beim 20. Stück immer gleicher Schokolade bis zum Heiligen Abend schnell mal langweilig werden. Natürlich existieren Varianten, neuerdings mischen ja sogar Erotikhändler, die mit 24 lustvollen Spielzeugen zu überraschen versuchen, in der Vorweihnachtszeit mit.

Im Geschäft „Bier & Beer“ von Vitali Kuschkin an der Münsterstraße 11 gibt es hingegen den ultimativen Adventskalender für Bierliebhaber: vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag eine andere Flasche, sechs von jedem Kontinent, „nur die Antarktis habe ich ausgelassen“, sagt Kuschkin. Törchen muss man dabei nicht öffnen, jedem bleibt selbst überlassen, welche Flasche er für den jeweiligen Tag als angemessen empfindet und aus dem mitgelieferten Karton hervorholt. Und es soll ja sogar stets unkende Kostverächter geben, die ein Bier pro Tag als ungesund empfinden. „Eines schadet nicht“, beschwichtigt der Geschäftsmann.

Die Biersorten würden tatsächlich alle vor Ort gebraut, versichert Kuschkin, der insgesamt 300 verschiedene Sorten anbietet, darunter auch edles Champagner-Bier. Das ist zwar nicht in dem Adventskalender enthalten, dafür gibt’s am 24. Dezember ein spezielles Weihnachtsbier, „das schmeckt herrlich würzig nach Kräutern“, sagt Kuschkin. Und damit man nicht tagtäglich an der Flasche hängt, wird im Adventsset für 87,99 Euro auch ein entsprechend außergewöhnliches Glas mitgeliefert. Aus Deutschland ist übrigens kein Bier dabei: „Das wäre mir zu langweilig“, sagt Vitali Kuschkin.