Kulturtipps in Düsseldorf : Klassische Weihnachtskonzerte

Wer will, kann beim Weihnachtsoratorium mitsingen und wird dann vom JSO der Tonhalle begleitet. Foto: Susanne Diesner

Düsseldorf Festliche Stimmung und traditionelle Musik – Weihnachtskonzerte gehören für viele Menschen zum Dezember. Hier einige Tipps.

Lutherkirche Wer immer schon einmal Bachs Weihnachtsoratorium mitsingen wollte, ist am 15. Dezember in der Lutherkirche richtig. Bei der Aufführung mit dem Jugendsinfonieorchester (JSO) der Tonhalle und der Kantorei der Lutherkirche darf das Publikum sowohl im Chor als auch in den großen Arien selbst aktiv werden. Noten können vor Ort erworben werden. Wer nur zuhören möchte, ist ebenfalls willkommen. Die Karten kosten 15 Euro.

Johanneskirche Kinderchor und Kammerchor – ein festliches Konzert zum Advent gibt es in der Johanneskirche am 7. Dezember um 17 Uhr. Gespielt werden Stücke von Benjamin Britten und John Rutter. Justine Wanat und Wolfgang Abendroth leiten die Veranstaltung zu „Ceremony of Carols“, „Rejoice in the Lamb“ und „Mass of the Children“. Der Eintritt beträgt 16 Euro.

Info Adressen und Websites der Locations Lutherkirche Kopernikusstr. 9, www.evdus.de Johanneskirche Martin-Luther-Platz 39, www.evdus.de Tonhalle Ehrenhof 1,

www.tonhalle.de Oper am Rhein Heinrich-Heine-Allee 16A,

www.operamrhein.de Savoy Theater Graf-Adolf-Straße 47, www.savoy-theater.de Jazz Schmiede Himmelgeister Straße 107g,

www.jazz-schmiede.de Kreuzkirche Collenbachstraße 10, www.evdus.de

Tonhalle Festliche Stimmung in einem klassischen Ambiente – das findet man beim Weihnachtskonzert im Mendelssohn-Saal der Tonhalle. Mit Werken von Bach und Mozart kann man dort die Weihnachtszeit ausklingen lassen. Zu Gast ist unter anderem die Russische Kammerphilharmonie Sankt Petersburg, die zu den bedeutendsten Orchestern Europas zählen soll. Unterstützt werden die Musiker von zwei Chören aus Urdenbach und Hilden. Karten für das Konzert am 26. Dezember gibt es ab 22,90 Euro.

Oper am Rhein „Weihnachten in Lied und Wort“ heißt es auch dieses Jahr wieder in der Vorweihnachtszeit in der Oper. Geboten wird ein Konzert im Großen Saal des Hauses. Dort werden Lieder und Texte zur Weihnachtszeit von Mitgliedern des Sängerensembles und Schauspieler Stefan Wilkening gespielt und interpretiert. Am 15. Dezember um 11 Uhr geht es los. Der Besuch des Konzerts kostet 12 Euro.

Savoy Die schönsten Weihnachts-Evergreens aus Swing und Pop wird Tom Gaebel bei seinem Programm „A Swinging Christmas“ präsentieren. Gleich zweimal tritt er mit seinem Orchester am 21. Dezember im Savoy Theater auf – um 18 Uhr sowie um 22 Uhr wird er ein Konzert geben. Unter www.westticket.de gibt es Tickets ab 32,55 Euro. Kaum ein anderer Entertainer Deutschlands verbindet derart leidenschaftlich knackige Big-Band-Sounds mit der mitreißenden Leichtigkeit des Easy Listening, verspricht das Savoy.

Jazz-Schmiede Traditionell geht es auch an der Himmelgeister Straße zu. In der Jazz-Schmiede wird Weihnachten gefeiert – und die sogenannte alljährliche „Big Christmas Session“ ist längst Kult. Sie gilt außerdem als Jahresabschlussparty der Jazz-Schmiede und wird wohl auch in der diesjährigen Ausgabe wieder eine Reihe von Überraschungen präsentieren. Am Samstag, 14. Dezember, um 20.30 Uhr geht es los. Die Karten kosten 13 Euro. Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.