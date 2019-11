Weihnachten in Düsseldorf : Lebendige Adventskalender öffnen ihre Türchen

Düsseldorf Bürger und Geschäfte laden überall in Düsseldorf Menschen ein, im Advent jeden Abend etwas Zeit gemeinsam zu verbringen.

Am Sonntag ist der erste Advent, und in vielen Düsseldorfer Haushalten wird das erste Türchen am Adventskalender geöffnet. Doch auch in mehreren Stadtteilen öffnen Menschen in der Vorweihnachtszeit ihre Türen und Fenster für ihre Nachbarn.

Das Konzept des Lebendigen Adventskalenders ist einfach: Jeden Abend gibt es eine Station, an der sich die Menschen treffen. Das kann ein Geschäft sein, ein öffentlicher Platz oder ein Privathaus. Der Gastgeber hat eine kleine Aktion vorbereitet, etwa ein Theaterstück, ein gemeinsames Lied oder ein Quiz. Ziel ist es, Gemeinschaft und Nachbarschaft in den einzelnen Stadtteilen zu fördern, Menschen in Kontakt zu bringen und Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Vier solcher Adventskalender gibt es in diesem Jahr in Düsseldorf:

Bilk/Unterbilk/Friedrichstadt Unter dem Motto „Stern über Düsseldorf“ wird der Lebendige Adventskalender im Stadtbezirk 3 von den evangelischen und katholischen Gemeinden vor Ort organisiert. Die Stationen sind Orte kirchlichen und öffentlichen Lebens, etwa Gemeindehäuser, und Schulen. Alle Stationen sollen etwas Besinnliches haben, es wird auch Wert auf die religiöse Bedeutung von Weihnachten gelegt. Im Stadtteil wurden kostenlose Adventskalender verteilt, hinter deren Türen sich jeweils der aktuelle Treffpunkt versteckt. Dieser wird außerdem im Internet bekanntgegeben unter www.lebendiger-adventskalender-bilk.de.

Grafenberg und Düsseltal Auch im Düsseldorfer Osten wird der Kalender von den Kirchen organisiert. Die Aktion findet zum zweiten Mal statt. Sowohl Familien als auch Geschäftsleute und öffentliche Einrichtungen haben für die Besucher ein Programm vorbereitet, auch die örtlichen Vereine und Stiftungen tragen etwas bei. Beginn ist bereits am Freitag, 29. November, das erste Türchen öffnet sich in der Ferdinand-Heye-Grundschule,

Heyestraße 91. Alle weiteren Termine gibt es unter anderem im Internet unter www.netz-gegen-armut.de.

Benrath Der Lebendige Adventskalender im Düsseldorfer Süden konzentriert sich auf die ruhige Nachbarschaft zwischen Benrather Schlossallee und Münchener Straße. Traditionell sind hier die ansässigen Kitas und der Offene Treff der Dankeskirche dabei, die meisten der Treffen werden jedoch von Familien aus der Umgebung organisiert. Die letzten Stationen sind in jedem Jahr die Waldweihnacht, die mit Laternen im Schlosspark gefeiert wird, am 23. Dezember, sowie der Gottesdienst an Heiligabend, der in der Dankeskirche sowie in St. Cäcilia stattfindet. Die Termine hängen in den örtlichen Geschäften aus.