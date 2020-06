In Düsseldorfer Innenstadt : Düsselland verschenkt am Samstag 5000 Eintrittskarten

Düsselland verschenkt am Samstag 5000 Eintrittskarten

In Düsseldorfer Innenstadt

Menschen sitzen in der Achterbahn der Rheinkirmes. (Archivbild) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Mit Flyern und Eintrittskarten sollen am Samstag vier Gruppen durch die Düsseldorfer Innenstadt ziehen. Schüler und Studenten haben so die Gelegenheit, für das Eröffnungswochenende eine Karte abzustauben.

Die Veranstalter des Düssellands, der „Popup-Kirmes“ auf dem Messegelände, verschenken 5000 Eintrittskarten für das Wochenende. Wie der Veranstalter mitteilt, sollen am Samstag vier Gruppen durch die Düsseldorfer Innenstadt ziehen, Flyer verteilen und Karten für das Eröffnungswochenende am 27. und 28. Juni an Schüler und Studierende verschenken.