Corona-Krise : Museum Morsbroich öffnet sein Depot

Leverkusen Nach Wochen mit digitalem Ersatz gibt es ab Samstag die reale Kunst-Begegnung „1:1“ mit Werken aus der Sammlung. Auch für Familien hat man alternative Angebote erdacht, weil die Räume der Museumspädagogik vorläufig noch genutzt werden dürfen. Es gibt Aktionshefte mit altersgerechter Erklärung und Mitmachangeboten.

Emslander wählte für „1:1“ Werke, die sich besonders schlecht fotografieren lassen wie beispielsweise die surrealistisch anmutende Collage mit feinen gezeichneten Strukturen und Fell, „This Sur-Face is Dreaming of the next Decade“ von Ursula Schultze-Bluhm aus dem Jahr 1965/66. Oder die 1998 entstandenen großformatigen „Howden Twins“ von Rainer Gross. Die habe er anhand der Abbildung im Depot gesucht und fast nicht erkannt, gibt der Kunsthistoriker zu. Das Prinzip von „1:1“ ist, dass jeder einzelne Besucher sich wirklich ausschließlich auf ein Exponat konzentrieren kann, weil nämlich jedes – im Dachgeschoss jede Serie – einen eigenen Raum hat.