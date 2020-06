Aktion für die Veranstaltungsbranche : Der Rheinturm erstrahlt am Montag rot

So soll der Rheinturm am Abend aussehen. Foto: DUS-illuminated & Modern Media

Düsseldorf Die Telekom nutzt den Rheinturm bis Samstag für eine Werbeaktion. Am Montag leuchtet er erneut – diesmal in rot. Bei der „Night of Light“ soll auf die Not der Veranstaltungsbranche aufmerksam gemacht werden.

(arl) Noch bis Samstagabend nutzt die Telekom den Rheinturm für eine Lichtshow – schon am Montag wird er wieder beleuchtet. Diesmal geht es um ein politisches Signal: Bei der „Night of Lights“ erstrahlen Gebäude in ganz Deutschland in Rot, um an die Nöte der Veranstaltungsbranche in Zeiten von Corona zu erinnern. An der Seite zum Medienhafen wird eine Lasershow zu sehen sein. Die Beleuchtung ist zwischen 22 und 1 Uhr zu erleben.

Unter den mitwirkenden Unternehmen sind LunatX sowie satis&fy, Laserfabrik und Modern Media. Letzteres ist die Firma des Lichtkünstlers Klaus Gendrung, der auch den Rheinkometen gestaltet hat.

Auch an anderen Stellen der Stadt sollen Gebäude beleuchtet werden. Mehr als 2500 Teilnehmer in rund 250 Städten wollen teilnehmen. Die Aktion soll darauf hinweisen, dass die Branche angesichts des immer weiter verlängerten Veranstaltungsverbots leidet und viele Unternehmen vor dem Aus stehen.

Unsere Redaktion sammelt Fotos vom roten Rheinturm. Wer eine schöne Aufnahme gemacht hat, kann sie schicken an stadtpost@rheinische-post.de mit dem Betreff „roter Rheinturm“. Die beste Fotografie wird von unserer Redaktion gemeinsam mit Klaus Gendrung prämiert mit einem Druck eines Fotos der Gruppe Kraftwerk vom international bekannten Konzertfotografen Ralph Larmann.

(arl)