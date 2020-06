Fußball : Viele Abgänge bei Turu 80

Groß sind die Erwartungen an Ismail Cakici (links, im Duell mit Daniel Becker von Schwarz-Weiß 06), der vom SC West zu Turu 80 wechselt. Foto: Horstmüller/HORSTMUELLER GmbH / Schröder

Eine ganze Reihe von Spielern werden den Fußball-Oberligisten verlassen. Einige namhafte Spieler kommen. Darunter der 31-Jährige Ismail Cakici. Auf seinen bisherigen Stationen bewies der Mittelstürmer immer ausgesprochene Torgefährlichkeit. In der vergangenen Saison lief er für den Landesligisten SC West auf und schoss dort 14 Tore in 17 Spielen.

Wenn die Saison 2020/21 in der Fußball-Oberliga beginnt, ist fast schon selbstverständlich auch wieder Turu 80 dabei. Der Verein hat sich längst zum Dauerbrenner in der höchsten Amateurliga am Niederrhein entwickelt und wird dann zum 17. Mal in Folge dort am Start sein. Die Oberbilker kennen sich also mit den Geflogenheiten in der fünfthöchsten Klasse aus, und so ist niemand rund um das Stadion an der Feuerbachstraße überrascht, dass auch dieses Mal eine ganze Reihe von Spielern den Klub verlassen werden.

„Das könnten bis zu acht Akteure aus dem letztjährigen Kader sein“, gibt Trainer Francisco Carrasco bekannt, betont aber auch gleichzeitig, dass er dies keinem übel nimmt. „Als junger Spieler versucht man, in einer höheren Klasse Fuß zu fassen und so eventuell den Sprung in den Profi-Fußball zu schaffen. Andere haben beruflich andere Pläne als Fußball zu spielen, und denen ist der Trainingsaufwand in der fünften Klasse einfach zu hoch“.

Info Turu 80 ist in der Ewigen Rangliste Zweiter Seit 17 Jahren ist Turu 80 ununterbrochen in der Oberliga dabei. In den vergangenen neun Spielzeiten holte nur Germania Ratingen 04/19 (406 Punkte) mehr Punkte als Turu (394). Lokalrivale SC West, der in dieser Saison in die Oberliga zurückkehrt, rangiert auf Platz 16 (189).

Das Turu-Aufgebot steht zwar noch nicht endgültig fest, aber folgende Spieler wird man in der nächsten Saison nicht mehr im Turu-Trikot sehen: Vedran Beric, Takumi Yanagisawa und Torhüter Maksimilijan Milovanovic zieht es in die Regionalliga. Tim Galleski wechselt zum Ligakonkurrenten FC Monheim. Christian Krone geht aus beruflichen Gründen zwei Klassen tiefer zum Bezirksligisten TSV Aufderhöhe. Der Vertrag mit Selim Özdemir wurde aufgelöst.

„Die Mannschaft wird also zum Teil ein neues Gesicht bekommen“, sagt Carrasco, der in sein zweites Jahr als Trainer bei Turu 80 geht. Es gibt schon einige Zugänge, die feststehen. Dazu zählt Johannes Kutscher, der vom 1. FC Monheim nach Oberbilk kommt. Der 24-jährige Tormann, der für seine Position mit 1,94 Metern Körpergröße Gardemaß besitzt, war der Vorgänger von Ex-Turuspieler Björn Nowicki zwischen den Pfosten des Monheimer Tores. Groß sind die Erwartungen an den 31-jährigen Ismail Cakici. Auf seinen bisherigen Stationen bewies der Mittelstürmer immer ausgesprochene Torgefährlichkeit. In zwei Jahren beim Bezirksligisten SG Unterrath brachte er es auf 57 Treffer. In seinen folgenden Jahren bei Ratingen 04/19 traf er in zwei Spielzeiten 28 Mal. In der vergangenen Saison lief er für den Landesligisten SC West auf und schoss dort 14 Tore in 17 Spielen. Für die Vorlagen soll Marc Paul sorgen. Der jetzt 25-jährige offensive Mittelfeld-Akteur spielte früher für die A-Junioren von Turu 80, bevor er zuletzt für den SC Kapellen-Erft in der Landesliga auflief. Auf der rechten Defensivseite soll Maximilian Pohlig (23 Jahre) eingesetzt werden. Pohlig spielte bereits in der Jugend beim FC Wegberg-Beeck, wechselte zuletzt dann zu Union Nettetal. Erst 18 Jahre alt ist der Cronenberger Ariyoh Yussuf Ayinla, der ebenfalls in der Defensive eingesetzt werden kann.