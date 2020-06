Düsseldorfer Brauerei-Chefin : Thea Ungermann macht aus der Not einen Tropfen

Düsseldorf Die Corona-Krise geht bekanntlich an der Gastronomie nicht spurlos vorbei. Die Brauerei-Chefs müssen findig sein, wenn es um den Überschuss ihrer Biere geht. Die Schumacher-Chefin Thea Ungermann nutzte ihre überschüssigen Fässer für die Verfeinerung eines Altbierlikörs.

Nina-Thea Ungermann gibt alles, von Corona will sich die Gastronomin nicht unterkriegen lassen. Findig ist die Chefin der Altbier-Manufaktur Schumacher, wenn es darum geht, die aktuelle Krisenzeit zu überstehen. Die Gastronomie läuft schleppend an, Bier hat sie aber genug vorrätig. 12.000 Liter davon schickte sie kürzlich ins süddeutsche Kressbronn – zur Weiterverarbeitung. Die lagern gerade bei der Weinkellerei Steinhauser. Netzwerk nennt Ungermann das, was da gerade passiert. Den Kellerei-Chef Martin Steinhauser hatte sie in Vor-Corona-Zeiten auf der Messe ProWein vor vielen Jahren kennengelernt.

Zwei seiner Spirituosen hat Ungermann schon länger auf der Karte. Nun war ein Bierbrand im Gespräch, der dann weiterverarbeitet werden soll. Hinauslaufen wird es wohl auf eine weitere Kooperation mit Tobias Baum und Philipp Hüls, die als 734 Spirituosenmanufaktur – in Verneigung des entsprechenden Rheinkilometers - schon seit November 2018 mit der Brauerei zusammenarbeiten und ihren Altbierlikör auf Basis von Schumacher Alt im Brauhaus anbieten. Der Plan ist jetzt, dass gemeinsam ein neuer Likör mit dem Destillat kreiert wird. „Wir sind wirklich ganz am Anfang mit dieser Idee“, sagt Nina-Thea Ungermann optimistisch, aber auch noch verhalten. Sie ist die sechste Generation bei Schumacher, ihre Mutter Getrud Schnitzler-Ungermann ist mit im Boot.

„Wir sind eine Weiberwirtschaft seit 1966“, erzählt sie lachend. 100 Milliliter Destillat der Weinkellerei Steinhauser in Kressbronn hält sie schon in Händen. 300 bis 400 Liter sollen es am Ende werden, wie sie erzählt. In wenigen Tagen weiß die Brauerei-Chefin mehr zum Altbierlikör, die dieser Tage ordentlich gefordert wird. 177 Mitarbeiter arbeiten für die Altbier-Manufaktur. Corona sorgt für schwere Zeiten. Ungermann muss auf Kurzarbeit ausweichen und Personal abbauen, indem sie befristete Verträge auslaufen lässt. Die Lage sei „sehr dynamisch“, man wisse nicht, was morgen geschehe, bilanzierte sie kürzlich. „Aber: Man wächst mit seinen Aufgaben.“ Allen anderen Brauereien und überhaupt gastronomischen Betrieben geht es auch so.