Nach Kritik aus der Politik : Düsseldorfer Oberbürgermeister ersetzt Corona-Krisenstabsleiterin

Feuerwehrdezernentin Helga Stulgies gibt die Leitung des Krisenstabs auf. Erst unter Oberbürgermeister Keller war sie in dieser Position aufgetreten. Der Nachfolger ist ein enger Vertrauter des Stadtchefs.

Die Stadtverwaltung teilt den Wechsel in einer Pressemitteilung mit. Dort heißt es lapidar, durch die Änderung könne sich Stulgies „insbesondere“ auf den wichtigen Bereich Klimaschutz konzentrieren, für den das schwarz-grüne Bündnis am Donnerstag 60 Millionen Euro zusätzlich in den Haushalt eingestellt hat. Die langjährige Dezernentin Stulgies ist auch für Umweltfragen zuständig.

Keller reagiert mit der Entscheidung aber offenbar auf scharfe Kritik aus der Politik. In verschiedenen Fraktionen wurde Stulgies zuletzt fehlende Sachkenntnis vorgeworfen. Mehrere Teilnehmer einer wöchentlichen Zusammenkunft, bei der die Ratsfraktionen über aktuelle Neuigkeiten in der Pandemiebekämpfung informiert werden, beklagen, dass Stulgies selbst einfache Rückfragen teilweise nicht habe beantworten können. Darüber hatte es auch Beschwerden bei Keller gegeben.

Erst nach dem Antritt von Keller im November war Stulgies in der Position der obersten Krisenmanagerin in Erscheinung getreten. Vorgänger Thomas Geisel (SPD) hatte sie übergangen und war öffentlich stets mit Gesundheitsamtsleiter Klaus Göbels und Feuerwehrchef David von der Lieth aufgetreten. Das Duo gilt als eigentliche Leitung der Düsseldorfer Aktivitäten in der Coronakrise, steht aber in der Hierachie eine Ebene tiefer.