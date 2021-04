Schule in Düsseldorf : An der St. Rochus-Schule entsteht ein neuer Gebäudetrakt

Düsseldorf Die Grundschule in Pempelfort wird für 10,1 Millionen Euro modernisiert. Gleichzeitig wurde auch der Grundstein für eine neue Mensa gelegt. Das Investitionsvolumen beträgt rund 10,1 Millionen Euro.

Die St. Rochus-Schule an der Gneisenaustraße wird umfassend saniert, modernisiert und erweitert. Zusammen mit Oberbürgermeister Stephan Keller und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche fand jetzt das Richtfest am Grundschulstandort in Pempelfort statt, bei dem auch der Grundstein für eine neue Mensa gelegt wurde. Das Investitionsvolumen beträgt rund 10,1 Millionen Euro. Nach Fertigstellung im Sommer 2022 wird die Schule zum Schuljahrsbeginn 2022/2023 bis zu 360 Kinder aufnehmen können.

„Die Schulbau-Offensive in Düsseldorf schreitet weiter voran. Die Schüler der St. Rochus-Schule können sich auf eine moderne und attraktive Lernumgebung freuen“, erklärte Stephan Keller. Darüber hinaus würden mit der Errichtung einer Photovoltaik-Anlage und dem Anschluss an das Fernwärmenetz auch am Schulstandort in Pempelfort ökologische und nachhaltige Energie-Lösungen umgesetzt.