Glauben in der Großstadt : Evangelische Kirche fühlt den Düsseldorfern auf den Zahn

Düsseldorf In der kommenden Woche startet das Projekt Bürgergutachten. 200 Düsseldorfer sollen bis zum Herbst gemeinsam erarbeiten, was sie bewegt. Dabei geht es nicht nur um Glaubensfragen.

Die evangelische Kirche will es wissen: Wie ticken die Düsseldorfer im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts? Was erwarten sie von der Stadt, in der sie leben? Und was von einer Gemeinschaft, deren Charakter als Volkskirche in einer zunehmend säkularen Metropole der Vergangenheit angehört? Mit einem Pilot-Projekt, das für einen evangelischen Kirchenkreis bundesweit eine Neuheit darstellt, suchen die Protestanten gemeinsam mit zufällig ausgewählten Bürgern in den kommenden Monaten nach Antworten.