Förderprogramm : Düsseldorfs Dächer sollen grüner werden

Düsseldorf Die Landeshauptstadt fördert die Begrünung von Fassaden und Hausdächern.

(oks) Die Begrünung von Gebäuden kann einen wichtigen Teil zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Die Stadt Düsseldorf möchte mit dem Förderprogramm Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung (DAFIB) Hauseigentümern helfen, ihre Immobilien ökologischer zu gestalten. In diesem Rahmen findet gegenwärtig eine Ausstellung von Gründachmodellen auf dem Vorplatz vor den Düsseldorf-Arcaden in Bilk statt.

Um mehr Gebäude zu begrünen, bietet die Stadt finanzielle Unterstützung an. „Diese ist für Hauseigentümer von Immobilien in hoch verdichteten Stadtteilen gedacht“, erklärt Thomas Loosen, Leiter des Umweltamtes. Die Begrünung könne finanziell mit bis zu 40 Euro pro Quadratmeter in dicht bebauten Stadtteilen gefördert werden. „Dazu gehören beispielsweise Bilk, Pempelfort oder Düsseltal“, so Loosen weiter. Auf dem Vorplatz vor den Düsseldorf-Arcaden werden verschiedene Dachmodelle gezeigt. Dazu gehört eines mit niedriger Bepflanzung, für das eine Bodenschicht schon von acht Zentimetern ausreicht, aber auch ein Biodiversitäts-Dach, um die Artenvielfalt zu schützen. Dafür sei aber ein dickeres Substrat nötig, wodurch auch das Gewicht auf dem Dach steigt.