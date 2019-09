Düsseldorfer Volkshochschule : Dozenten fordern zugesagte Honorarerhöhung ein

Düsseldorf Eigentlich sollte die Vergütung für Lehrkräfte an der Volkshochschule Düsseldorf bereits 2019 von 24 auf mindestens 30 Euro pro Stunde steigen.

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Ruth Janßen hat sie die Kritik vieler Dozenten in einem Offenen Brief an Kulturdezernent Hans-Georg Lohe auf den Punkt gebracht. Darin bemängeln die Deutschlehrerinnen, dass die neue Honorarordnung nach wie vor auf sich warten lässt. Bereits im Dezember 2018 habe der Rat beschlossen, eine solche Ordnung im ersten Quartal 2019 anzustoßen und sie dann zum September dieses Jahres in Kraft zu setzen. „Wir warten immer noch auf eine entsprechende Vorlage, und von einer Erhöhung kann erst recht keine Rede sein“, beklagt Schulte.