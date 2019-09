Elektromobilität in Düsseldorf : Handwerker kommt mit dem Lastenrad

Rath Die Firma Alberty setzt auf umweltfreundliche Fahrzeuge. Neben Gas- und Elektroautos gehört nun ein Elektro-Lastenbike zur Fahrzeugflotte. Damit kommen die Handwerker oft schneller und günstiger zu den Kunden.

Die Firma Franz Alberty Haustechnik GmbH wurde 1932 gegründet und wird als Familienbetrieb in der vierten Generation geführt. Sie sitzt an der Oberrather Straße 27. Infos online unter www.alberty-haustechnik.de.

Auf der Fahrradmesse Cyclingworld hat er dafür viele Räder getestet. Ehefrau Ruth, die ebenso wie Sohn Florian im 17 Mitarbeiter umfassenden Betrieb mitarbeitet, musste dabei in die Transportboxen krabbeln, um eine Last zu simulieren. „Ein leeres Lastenrad zu testen, ist nämlich Quatsch. Da kann man zum Beispiel nicht merken, ob man dieses auf den Fahrradständer gehoben bekommt“, sagt Franz Alberty.

Mit eingebunden in den Kauf wurde auch Geselle Miguel Fleschhut, der mit dem Lastenrad zu den Kunden fährt. „Ich fahre auch privat viel Fahrrad, deshalb macht mir das Spaß. Allerdings muss man das auch üben, denn das Rad hat einen so großen Wendekreis wie ein Auto.“ Die Transportbox bietet ausreichend Platz für Werkzeug. „Eine Kloschüssel haben wir aber auch darin schon transportiert“, sagt der Handwerker. Bislang hat er nur positive Resonanz erfahren, wenn er mit seinem Fahrrad bei den Kunden vorfährt. Für die ist in der Regel der Auftrag auch günstiger, wenn die Anfahrt mit dem Rad erfolgt, da das Fahrzeug zwar mehr als 8000 Euro gekostet hat, aber immer noch preiswerter als ein Auto ist und zudem die Anfahrtszeit oft kürzer als mit dem Auto ausfällt. „Ich habe beispielsweise einmal mit dem Auto 45 Minuten von der Heinrich-Heine-Allee bis zur Vautierstraße gebraucht. Miguel war nach 20 Minuten am Ziel, da er am Stau vorbei und Abkürzungen fahren konnte“, sagt Florian Alberty.