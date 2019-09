Nach Räumungen im Düsseldorfer Rheinbad : Ex-Polizist der Altstadtwache berät nun Bädergesellschaft

Düsseldorf Er war mehr als 40 Jahre Polizist, hat die Sicherheit um etliche Großveranstaltungen verantwortet. Jetzt ist Hans-Joachim Kensbock-Rieso Sicherheitsberater der Düsseldorfer Bädergesellschaft, die ihr Rheinbad im Sommer drei mal räumen lassen musste.

Die nächste Freibadsaison in Düsseldorf dürfte sehr sicher werden. Denn gleich zwei Experten für Sicherheit stehen der Bädergesellschaft zur Seite: Die Stadtspitze entsandte nach der dreimaligen Räumung des Rheinbads im Sommer zunächst Marcus Tiepel, den Vize-Chef der Abteilung Außendienste beim Ordnungsamt, in das Nordbad. Dann stieß einer der besten Düsseldorfer Polizisten hinzu: Hans-Joachim Kensbock-Rieso, inzwischen im Ruhestand, erklärte sich bereit, das neue Sicherheitskonzept der Bäder mit zu entwerfen. Am 9. Oktober stellt er es im Aufsichtsrat selbst vor. Kensbock-Rieso hat jahrelang die Polizeiinspektionen Mitte mit der Altstadtwache und später Nord geleitet, Fortuna-Spiele begleitet, Rosenmontagszüge und Groß-Demonstrationen. In Afghanistan bildete er Polizisten aus.