Weiterbildung in Düsseldorf : Schlafen lernen als Unterrichtsfach

Düsseldorf Der renommierte Schlafmediziner Alfred Wiater bildet „Schlafcoaches“ aus. Sie könnten das Erlernte im betrieblichen Gesundheitsmanagement, in Coachings für Eltern oder bei sich selbst einsetzen.

Von Semiha Ünlü

Wenn das mit dem Ein- oder Durchschlafen nicht mehr so gut klappt, zerrt das schnell an den Nerven und auch an der Gesundheit. Tagsüber ist man unausgeglichen, weniger produktiv und belastbar und eben ständig müde. Doch das Schlafen kann man auch lernen: Dort setzt das neue Weiterbildungsprogramm des IST-Studieninstituts in Flingern an, das auf berufsbegleitende Weiterbildungen spezialisiert ist: Studierende können sich zu Schlafcoaches ausbilden lassen und das durch den renommierten Schlafmediziner Alfred Wiater.