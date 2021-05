Auto überschlug sich : 31-Jähriger bei Verkehrsunfall in Düsseldorf lebensgefährlich verletzt

31-Jähriger bei Verkehrsunfall in Düsseldorf lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf Lebensgefährlich verletzt wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Kalkum. Er war mit seinem Auto ins Schleudern geraten, gegen einen Lkw geprallt und hatte sich dann mit seinem Fahrzeug überschlagen.

Bei einem Verkehrsunfall in Kalkum am Dienstagvormittag wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Er war mit seinem Pkw gegen einen Lkw geprallt und hatte sich in der Folge mit seinem Fahrzeug überschlagen.