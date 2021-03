Corona in Düsseldorf : Restaurant-Gäste verstecken sich mit Weingläsern in Verschlag

Ein Fahrzeug des OSD. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Der städtische Ordnungs- und Servicedienst hat bei einer Kontrolle in Oberkassel sechs Gäste in einem Restaurant erwischt, die daraufhin die Flucht ergriffen. In dem Lokal hatte es schon am Vortag Verstöße gegeben.

Nur einen Tag nach der Schließung eines Restaurants in Oberkassel hat der städtische Ordnungs- und Servicedienst (OSD) dort erneut Gäste erwischt, die gegen die geltende Corona-Schutzverordnung verstießen. Bei der Nachkontrolle gegen 19.30 Uhr am Freitag trafen die OSD-Mitarbeiter sechs am Tisch sitzende Gäste in dem Lokal an, wie am Montag mitgeteilt wurde.

„Diese versuchten, über den Hinterausgang zu flüchten, und versteckten sich mit Weinflaschen und Weingläsern in einem Holzverschlag“, teilte die Stadt dazu mit. Die Einsatzkräfte hätten alle Anwesenden nach einem weiteren Fluchtversuch festgesetzt und ihre Personalien aufgenommen, hieß es.

In dem Betrieb wurden demnach außerdem der Inhaber und dieselben Kellnerinnen wie bei der Kontrolle am Vortag angetroffen. Der Inhaber musste seinen Betrieb schließen, der OSD versiegelte dann drei Notausgänge im Innenhof und die Eingangstür an der Straße. Es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.