Kleve : Polizei beendet Party in Lokal

Kleve Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie fünf Gäste vor, die Scheiben des Lokals waren von innen abgedeckt, so dass keine Einblicke in die Gaststätte möglich waren.

Die Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Feier in einem Lokal in der Gasthausstraße in Kleve beendet. Nachdem ein Anwohner die Polizei kurz vor Mitternacht darüber informiert hatte, dass in der Kneipe Le Journal gefeiert werde, wurden Beamte dort vorstellig. Der Hintergrund: Wegen der Corona-Pandemie müssen Gaststätten derzeit geschlossen bleiben, Feiern sind nicht erlaubt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie im Le Jornal fünf Gäste vor, die Scheiben der Gaststätte waren von innen abgedeckt, so dass keine Einblicke in die Gaststätte möglich waren. Nach Informationen unserer Zeitung handelte es sich um junge Erwachsene, die an einer Geburtstagsfeier teilnahmen. Die Teilnehmer und der Veranstalter der Party müssen sich nun dem Ordnungsamt gegenüber verantworten, es drohen Bußgelder.