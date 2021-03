Infizierte Arzthelferin hatte 600 Kontakte : Praxis in Düsseldorf-Pempelfort ist wieder geöffnet

Ein leeres Wartezimmer einer Arztpraxis (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Die Praxis in Düsseldorf, in der eine Arzthelferin trotz Krankheitssymptomen ohne Maske gearbeitet haben soll, durfte am Montag wieder öffnen. Noch liegen aber nicht alle Ergebnisse der Sequenzierungen vor.

Von Hendrik Gaasterland

Die Praxis in Düsseldorf-Pempelfort, in der eine Arzthelferin nicht durchgehend eine Maske getragen und mit Krankheitssymptomen gearbeitet haben soll, ist seit Montag wieder geöffnet. Die Quarantäne der Kontaktpersonen der Kategorie I, darunter die Ärzte der Praxis, weitere Fachangestellte sowie Patienten, wurde am Ende der vergangenen Woche nach 14 Tagen beendet.

Aktuell liegen aber noch nicht alle Ergebnisse der Sequenzierungen vor. „Eine abschließende Bewertung ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich und erst in der Woche zu erwarten“, sagt eine Stadtsprecherin. Nähere Auskünfte gibt es noch nicht.

Die Praxis und die Arzthelferin werden seit zwei Wochen mit den Vorwürfen konfrontiert. Zunächst hieß es, dass die Frau mit rund 450 Personen Kontakt hatte, dann korrigierte die Stadt die Zahl auf 600. Die Stadt Düsseldorf ordnete für 271 Kontaktpersonen der Kategorie I eine Quarantäne an.

Mit Sequenzierungen soll herausgefunden werden, ob und wie viele Menschen sich bei der Arzthelferin angesteckt haben. Laut Stadt sagt die Frau, dass sie eine Maske getragen hat. Bei der Nachverfolgung der Kontakte sollen Personen dem aber widersprochen haben.

Kostenpflichtiger Inhalt Falls die Frau jedoch tatsächlich wissentlich mit Symptomen und ohne Maske gearbeitet hat, so wird die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren einleiten, vermutete der Düsseldorfer Anwalt Stefan Tierel, der den Fall für unsere Redaktion eingeordnet hatte. Dies sei im vergangenen Jahr häufiger in Bayern bei ähnlichen Fällen vorgekommen.

Es bestand der Anfangsverdacht einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Sollte der Arzt das Verhalten seiner Angestellten geduldet haben, müsse auch er mit einem Verfahren rechnen.