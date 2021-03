RRX-Ausbau : Bahn nutzt Osterferien für Bauarbeiten zwischen Köln und Düsseldorf

Düsseldorf/Oberhausen Zugreisende müssen sich in den Osterferien auf längere Fahrzeiten zwischen Köln und Düsseldorf sowie in Richtung Amsterdam einstellen. Die RRX-Strecke wird bis Mitte April ausgebaut.

Für den Ausbau des RRX zwischen Köln und Dortmund sind vom 26. März bis 12. April zwei S-Bahnlinien, der RE 1 und 5 sowie der Fernverkehr von Gleissperrungen betroffen, wie die Bahn am Montag in Düsseldorf mitteilte. Zum Teil werden Busse als Ersatz eingesetzt, zum Teil werden die Züge mit geänderten Haltepunkten umgeleitet.

Bis zum 10. April ist auch die Strecken zwischen Oberhausen und Emmerich betroffen. Hier wird eine neue Brücke für ein drittes Gleis über den Rhein-Herne-Kanal gebaut. Fernzüge aus Köln in Richtung Amsterdam werden über Venlo umgeleitet und halten in Mönchengladbach. Dafür entfallen die Stopps in Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Arnheim (Niederlande). Die Fahrzeit verlängert sich um 30 Minuten.