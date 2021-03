Corona-Kontrollen in Düsseldorf : Illegale Restaurant-Mitarbeiter verstecken sich im Kühlhaus

Ein Einsatzfahrzeug des OSD in Düsseldorf. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Ein mit Gästen besetztes Restaurant in Oberkassel und illegal Beschäftigte in einer anderen Gaststätte in Stadtmitte, die versuchten, sich im Kühlhaus zu verstecken – das haben Mitarbeiter des OSD in Düsseldorf bei ihren Kontrollen am Donnerstag erlebt.

In Düsseldorf hat der Ordungs- und Servicedienst (OSD) am Donnerstag erneut in mehreren Gaststätten kontrolliert. Bei der Überprüfung einer Gaststätte in Stadtmitte am Donnerstag stellten Mitarbeiter zwei Verstöße gegen die Maskenpflicht fest. Die Betroffenen versuchten daraufhin erfolglos, sich im Kühlhaus zu verstecken.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass es sich bei den Anwesenden um illegal Beschäftigte handelte. Ein Beteiligter wurde darüber hinaus per Haftbefehl gesucht. Dieser wurde der hinzugerufenen Polizei übergeben. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Bei der Kontrolle eines Restaurants in Oberkassel stellten die Kontrolleure einen normalen Restaurantbetrieb unter Missachtung der Coronaschutzverordnung fest. Die Tische im Gastraum waren komplett eingedeckt. Mehrere Gäste saßen ohne Mund-Nasen-Schutz an verschiedenen Tischen und verzehrten Speisen und Getränke. Die Angestellten trugen bei der Bewirtung ebenfalls keine Maske, und in der Küche arbeitete der Inhaber, der seine Maske unterhalb der Nase trug.

Der Inhaber war auch nach Ansprache laut Stadt nicht bereit, den Gästen die bestellten Hauptspeisen mitzugeben. Die OSD-Kräfte veranlassten daraufhin die Schließung des Lokals. Auch hier wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In einer Sportsbar in Stadtmitte hielt sich um 22.30 Uhr ein Gast auf, der ein Fußballspiel im Fernsehen verfolgte. Auch hier leiteten die OSD-Mitarbeiter ein Verfahren ein. In einer Wettannahmestelle im selben Gebäude trafen die Einsatzkräfte ebenfalls einen Kunden an.

Insgesamt verzeichnete der OSD am Donnerstag 20 Einsätze im Zusammenhang mit der Überwachung oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung. Seit Einführung der Verordnung im vergangenen März waren es mehr als 10.500 Einsätze.

