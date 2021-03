Menschenrechtskonzert in der Tonhalle : So kurz sollten Predigten öfter sein!

Düsseldorf. Adam Fischer dirigierte das Menschenrechtskonzert in der Tonhalle mit Werken von Gustav Mahler und Ludwig van Beethoven.

Dass der Dirigent Adam Fischer, der Schlaue, an den Beginn seines jüngsten Menschenrechtskonzerts die „Fischpredigt“ von Gustav Mahler gesetzt hat, ist ein Trick, den nicht jeder auf Anhieb versteht. Diese kuriose Ansprache des Antonius von Padua aus dem Zyklus „Des Knaben Wunderhorn“ beleuchtet tief den Konflikt zwischen Wahrheit und Unverständnis, zwischen Botschaft und Taubheit, zwischen Anspruch und Verweigerung. Mahlers Ironie gilt den Kopfnickern und Bescheidwissern, die sich um Erkenntnis in Wirklichkeit nicht scheren.

Dieses feine Stück Musik, das manche in abgewandelter Form aus Mahlers 2. Symphonie kennen, trug jetzt in der Tonhalle der Bariton Markus Eiche vor. Das Opus dauert zwar nur knapp vier Minuten, man kann es aber fürchterlich verderben. Ganz anders Eiche: Er fand die richtige Mischung aus Onkelhaftigkeit und scharfer Skizze, er sprang leicht in die Höhe und fühlte sich auch in der Tiefe wohl. Wenn Predigten nur öfter so kurz wären!