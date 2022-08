Staatsanwaltschaft geht von einer fahrlässigen Körperverletzung aus : Hundebiss beschäftigt das Düsseldorfer Amtsgericht

Düsseldorf Der Vierbeiner einer 24-Jährigen soll eine Nachbarin im Gemeinschaftsgarten in die Wade gebissen haben. Das Gericht soll nun klären, ob es rechtens war, dass der Hund nicht angeleint war.

Empfindlich gestört hat ein kniehoher Mischlingshund angeblich das Nachbarschaftsverhältnis in einem Mehrparteienhaus in einem südlichen Stadtteil. Im Juni 2021 soll der nicht angeleinte Hund nämlich im Gemeinschaftsgarten des Wohnhauses eine 41-jährige Mitbewohnerin derart heftig und schmerzhaft in die Wade gebissen haben, dass die Nachbarin deswegen sogar ins Krankenhaus musste. Die Hundebesitzerin (24) weigert sich aber, wegen fahrlässiger Körperverletzung jetzt 600 Euro Strafe zu zahlen. Ihr Protest gegen einen schriftlich verhängten Strafbefehl von 20 Tagessätzen zu je 30 Euro führt am Donnerstag dazu, dass ein Amtsrichter den Fall in einem Prozess aufklären muss.