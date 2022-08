Gut gemacht : Alte Straßenschilder und Musik helfen Flüchtlingen

Düsseldorf Eine Auktion und ein Konzert erbrachten Gelder für die Flüchtlingshilfe. Großzügig zeigten sich die Düsseldorfer auch beim Hilfswerk Brot für die Welt.

Spendensammlung Eine erfreuliche Bilanz konnte nun das evangelische Hilfswerk „Brot für die Welt“ ziehen. Durch Düsseldorfer Einrichtungen, Privatpersonen und Kollekten kamen im Jahr 2021 rund 418.000 Euro Spenden zusammen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 26.000 Euro. Das ist besonders beachtenswert, weil pandemiebedingt weniger Menschen in die Gottesdienste kamen und eigentlich ein Rückgang bei den Kollekteneinnahmen erwartet worden war. „An dem erfreulichen Gesamtergebnis ist zu erkennen, dass wir, auch wenn wir uns selbst in der Krise befinden, auch noch an andere denken“, sagt Pfarrerin Heike Schneidereit-Mauth, Stellvertreterin des Düsseldorfer Superintendenten.