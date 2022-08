Gartenserie : Gemeinschaft entsteht im Gartenbeet

Am Gemeinschaftsgarten MerseGrün sind Sabine Blom (vorne), Nina Mertner (v.l.), Anke Günther-Beau und Karin Wichelhaus beteiligt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Mit „MerseGrün“ ist in Gerresheim ein Urban-Gardening-Projekt für die Nachbarschaft entstanden. Rund 20 Familien, Paare und Einzelpersonen kümmern sich gemeinschaftlich um die Gartenflächen.

Viele Wohnungen sind in den vergangenen rund zehn Jahren im Neubaugebiet „Am Quellenbusch“ entstanden, darunter auch die beiden gemeinschaftlich orientierten Wohnprojekte Qbus und wmk3. „Wir können durch unsere Wohnprojekte schon gut gemeinsam agieren“, meint Martine Richli, die auch Vorsitzende des Vereins „Wohnen mit Kindern Düsseldorf“ ist. Anfang 2019 wandte sich die Gruppe mit der Bitte an die Stadt, am Ende der Straße einen Gemeinschaftsgarten einrichten zu dürfen. Kurz zuvor waren die Pläne des Gartenamtes zur Herrichtung von Grünflächen im Neubaugebiet offengelegt worden.