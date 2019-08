Plätze in Düsseldorf : Grafenberger wollen den Staufenplatz nicht umbenennen

So sah der Staufenplatz in Grafenberg noch um 1910 aus. Bis heute hat er seinen Namen behalten. Foto: Archiv Ulrich Brzosa/Stadtarchiv

Düsseldorf Die Düsseldorfer Jonges wollen, dass der Platz den Namen von Borussia Düsseldorf erhält. Nicht nur der Bürgerverein hält das für eine Schnapsidee.

Der Vorsitzende Reinhard Naujoks teilt in einem Brief an den Baas der Jonges, Wolfgang Rolshoven, sein Unverständnis über einen entsprechenden Antrag an die Stadt mit. Der Brief ist auch an Oberbürgermeister Thomas Geisel adressiert, der laut Rolshoven angetan sein soll von der Idee. Pikant: