Ideen aus Düsseldorf : Bänke gegen Einsamkeit im Stadtbezirk 7

Stadtbezirk 7 Auf Antrag der Linken Petra Müller-Gehl in der Bezirksvertretung 7 sollen mehrere dieser besonders gekennzeichneten Bänke im Stadtbezirk 7 aufgestellt werden. Sie sollen gerade ältere Menschen zwanglos ins Gespräch bringen.

Die Idee wird anderswo schon in der Praxis umgesetzt. In Schottland zum Beispiel gibt es Erfahrungen mit „Chatty Chairs“, in England mit „Friendship Benches“, in Stuttgart mit „Schwätzbänkle“ und in Hamburg-Altona mit „Klönbänken“. Im Stadtbezirk 7 würden relativ viele Menschen wohnen, die älter als 65 Jahre sind. Basierend auf den Zahlen des Amtes für Statistik und Wahlen treffe das auf 22,6 Prozent (im Vergleich zu 18,8 Prozent im gesamten Stadtgebiet) zu. „Besonders ältere Menschen dürften von den Bänken gegen Einsamkeit profitieren, denn eine Studie des Bundesfamilienministeriums hat ergeben, dass sich durch Corona bei den über 80-Jährigen der Anteil der Einsamen deutlich erhöht hat. Wobei Einsamkeit natürlich nicht nur ein Problem älterer Menschen ist“, erklärt Müller-Gehl.

Im ersten Schritt sollen nach Ansicht von Müller-Gehl drei Standorte gewählt werden. Ihre Vorschläge: in Grafenberg an der Altenbergstraße nahe der Ecke Grafenberger Allee oder an der Grafenberger Allee zwischen Haus Nummer 395 und 397 oder am „Rund“ neben den Fahrradständern; im südlichen Gerresheim an der Heyestraße in der Nähe des „Roten Platzes“; im nördlichen Gerresheim am Neusser Tor entweder an dem Halbrund am Aloys-Odenthal-Platz oder vor Haus Nummer 10, alternativ am Apostelplatz. „Das sind nur Beispiele, ich stehe noch in Verbindung mit dem Seniorenrat und dem Bürgerverein Grafenberg, vielleicht haben die noch bessere Vorschläge“, so Müller-Gehl.