A46 in Düsseldorf : Vollsperrung der Fleher Brücke ab Mittwochabend

A46 in Düsseldorf

Düsseldorf Die A46 im Bereich Düsseldorf dürfte den Verkehrsteilnehmern aufgrund der zahlreichen Baustellen derzeit noch weniger Freude bereiten, als im normalen Betrieb. Jetzt kommt auch noch die Vollsperrung der Fleher Brück dazu. Es drohen erhebliche Behinderungen.

Aufgrund der notwendigen Arbeiten an der Fleher Brücke werde die A46 zunächst in Fahrtrichtung Neuss zwischen Düsseldorf-Bilk und Neuss-Uedesheim von Mittwochabend (14.8.) um 22 Uhr bis Montagmorgen (19.8.) um 5 Uhr gesperrt, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit.

Für den Schwerverkehr über 30 Tonnen ist zu beachten, dass auf der Umleitungsstrecke vor der Kardinal-Frings-Brücke eine andere Brücke für solch schwere Last nicht ausgelegt ist. Deswegen wird auch eine eigene Umleitungsstrecke für LKW über 30 Tonnen eingerichtet.

Wartungsarbeiten in Düsseldorf

Wartungsarbeiten in Düsseldorf : A46 zwischen Bilk und Holthausen bis Montagmorgen gesperrt

Fleher Brücke ist am Wochenende nur einspurig befahrbar

A46 zwischen Düsseldorf und Neuss : Fleher Brücke ist am Wochenende nur einspurig befahrbar

Straßen.NRW schaltet auf den elektronischen Hinweistafeln rund um Düsseldorf eine großräumige Umfahrungsempfehlung über den Düsseldorfer Norden, die A57, A44 und A3 für beide Richtungen. Wer dieser Empfehlung folgen könne, entlaste die Umleitungsstrecken in Düsseldorf und erreiche sein Ziel vermutlich schneller, so der Straßenbaubetrieb.

Die Vollsperrungen seien notwendig, damit Mittelstreifenüberfahrten fertiggestellt werden könnten. Mit den Arbeiten sei bereits am vergangenen Wochenende begonnen worden. Ab kommenden Montag werde dann der linke Fahrstreifen der Fahrtrichtung Wuppertal übergeleitet, so Straßen.NRW, und die Fahrbahn in Richtung Wuppertal für die Ende August beginnenden Sanierungsarbeiten entlastet.