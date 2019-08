Drei Unfälle in Düsseldorf : Neunjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf Innerhalb von drei Stunden wurden am Dienstag zwei Senioren und ein neunjähriges Kind bei Verkehrsunfällen im Stadtgebiet schwer verletzt. Alle befinden sich in stationärer Behandlung.

Gegen 14.35 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Pkw die Kölner Landstraße in Wersten in Richtung Bonner Straße. In Höhe Kölner Landstraße 169 wollte er nach rechts in die Zufahrt eines Seniorenwohnheims abbiegen.