„Juicy Ride Bike Festival“ in Düsseldorf : Große Sprünge für Mountainbiker

Düsseldorf Beim „Juicy Ride Bike Festival“ in Düsseldorf bekamen Fahrradfans einiges geboten, darunter eine Pumptrack-Anlage, einen Mountainbike-Testparcours mit Rennen für Kids von sechs bis 13 Jahren und eine Fahrradtechnik-Clinic.

Doch auf dem Staufenplatz ging es in erster Linie darum, die Vielfalt des Geländeradsports zu zeigen und die Grüße der Community zu demonstrieren. „Im DAV und VfG sind zusammen gut 200 Biker, darunter 40 Kids, Mitglieder. Aber es fahren in Düsseldorf 25.000 Leute Mountainbike“, so Austrup. „Für die möchten wir ein Sprachrohr sein.“ Mit der Stadt haben sie bereits gesprochen. „Wir stehen in einem wirklich sehr gutem, sehr soliden Austausch bspw. mit dem Garten- und auch mit dem Sportamt“, sagt Austrup.