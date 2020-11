Wirtschaft in Düsseldorf : Bekannter Entwickler kauft Commerzbank-Gebäude an der Kö

Bekannter Entwickler kauft Commerzbank-Gebäude an der Kö

Wirtschaft in Düsseldorf

Das Gebäude an der Kö 37 Foto: Stefan Osorio-König

Düsseldorf Für 154,5 Millionen Euro ist das Gebäude in zentraler Innenstadt-Lage verkauft worden. Die Westseite der Königsallee wandelt sich aktuell stark.

Das bisherige Commerzbank -Gebäude an der Königsallee 37 ist verkauft – für satte 154,5 Millionen Euro. Die Bank hatte erst im Frühjahr bekanntgegeben, das Gebäude an der Edelmeile komplett aufgeben zu wollen, und zog Ende Oktober schließlich aus. Die Räume dort waren nur gemietet, Eigentümerin war bisher die Deutsche Fonds Holding (DFH).

Käufer ist ein Joint Venture aus dem international agierenden Projektentwickler Hines und einem deutschen Versorgungswerk. Hines ist ein alter Bekannter aus der direkten Nachbarschaft: Das Unternehmen hatte sowohl das Kö-Quartier (mit Eingängen an der Benrather Straße und der Breite Straße) als auch das Carlsquartier (Kasernenstraße) entwickelt.

Die nun neu erworbene Immobilie an der Königsallee, Benrather Straße, Breite Straße und Trinkausstraße hat rund 34.500 Quadratmeter Mietfläche und eine Tiefgarage. Es wird erwartet, dass das Unternehmen hier einen Neubau plant, der moderneren Anforderungen gerecht wird. Die Commerzbank ist bereits ausgezogen und hat einen modernen Flagship-Store an der Breite Straße bezogen, in dem dortigen Traditionsgebäude war von 1958 bis 1990 sogar der juristische Sitz des Institutes.