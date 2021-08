Stadtmarketingverein lädt zum Stöbern ein : City-Trödelmarkt lockt am Sonntag mit 90 Ständen

Nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr wird nun wieder ein City-Trödelmarkt veranstaltet. Foto: Berns, Lothar (lber)

Grevenbroich Der Stadtmarketingverein veranstaltet die siebte Auflage seines City-Trödelmarktes. Am Sonntag kann in der Fußgängerzone wieder Jagd auf Schnäppchen gemacht werden. Warum diesmal keine Foodtrucks dabei sind.

Nach einer längeren, Corona-bedingen Pause wird die Grevenbroicher Fußgängerzone am kommenden Sonntag, 15. August, wieder zur Meile für Schnäppchenjäger. Von 11 bis 17 Uhr findet dort der City-Trödelmarkt statt. Organisiert wird diese Veranstaltung vom Stadtmarketingverein in Zusammenarbeit mit Robert Jordan und Gerd Busch.

Bereits am frühen Sonntagmorgen starten die ausschließlich privaten Trödel mit dem Aufbau ihrer Verkaufsstände, an denen sie ihre Schätze präsentieren. Ab 11 Uhr können dann die kaufwilligen Kunden mit dem Stöbern beginnen und sich die besten Stücke sichern. Geschirr, Spielzeug, Kleidung für Kinder, Bücher und andere Medien gehören unter anderem zum Angebot des Trödelmarktes.

„Diesmal werden sich etwa 90 Verkaufstische in der gesamten Fußgängerzone verteilen. Von der Kölner Straße über den Marktplatz und die Breite Straße bis hin zur Erftpromenade an der Karl-Oberbach-Straße kann gestöbert werden“, sagt Andrea Istas, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins. Die reguläre Anmeldung als Verkäufer sei zwar nicht mehr möglich, immerhin gebe es aber noch eine kleine Chance: „Eventuelle Restplätze werden am Sonntagmorgen um 8 Uhr vergeben“, sagt Istas.

Um die Gastronomie in der Innenstadt zu unterstützen, haben sich die Organisatoren dazu entschlossen, diesmal keine Foodtrucks aufzustelen. „Da wir uns weiterhin in der Inzidenzstufe 1 bewegen und die Veranstaltung unter freiem Himmel stattfindet, sind keine besonderen Hygieneregeln erforderlich“, betont Istas. Die Besucher des Marktes werden aber gebeten, den nötigen Abstand von 1,5 Metern zueinander einzuhalten. „Falls dies nicht möglich ist, beispielsweise beim Verkaufsgespräch, ist das Tragen einer Gesichtsmaske erforderlich“, betont Andrea Istas. In den Gastronomiebetrieben gelten die entsprechenden Hygieneregeln.

Der City-Trödelmarkt geht am Sonntag in seine siebte Auflage. Zuletzt fand er im Juli 2019 statt. Die nächste Veranstaltung in der Fußgängerzone ist für Mittwoch, 18. August geplant: Von 16.30 bis 21 Uhr ist wieder Feierabendmarkt.

(NGZ)