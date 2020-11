Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : 721 Verfahren gegen Maskenverweigerer in Düsseldorf eingeleitet

Mitarbeiter des OSD bei der Kontrolle der Maskenpflicht auf dem Burgplatz in Düsseldorf. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die meisten Verstöße gegen die Maskenpflicht in Düsseldorf wurden im Bereich des Hauptbahnhofs festgestellt. Nach einer Party am Samstag am Rheinufer mit 150 Personen findet der Schwerpunkt der Kontrollen am Wochenende wieder in der Altstadt statt.