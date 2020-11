Coaching in Düsseldorf : Codingschule will Lehrer und Schüler digital fit machen

Codingschule will Lehrer und Schüler digital fit machen

Coaching in Düsseldorf

Ein Tablet alleine reicht nicht: Das Projekt der beiden Partner will die digitale Kompetenz von Lehrern und Schülern verbessern. Foto: dpa/Armin Weigel

Düsseldorf Das Weiterbildungsprojekt „Tech und Teach“ will die Schulen bei der Digitalisierung unterstützen. Auch Grundlagenkurse für Lehrer sind geplant.

Der Software-Spezialist InVision und die Codingschule junior wollen mit einem Weiterbildungsprojekt die Düsseldorf er Schulen bei der Digitalisierung von Lern- und Unterrichtskonzepten unterstützen. „Tech and Teach“ (Technik und Lehren) nennt sich das Projekt, das vom Schulverwaltungsamt unterstützt und nach einer Anlaufphase voraussichtlich auch auf andere Städte in Nordrhein-Westfalen ausgedehnt werden soll.

„Durch die Corona-Pandemie und die damit entstandenen Probleme des Distanzlernens ist nochmal deutlich geworden, wie groß der Digitalisierungsbedarf ist und wie sehr unsere Schulen bei der digitalen Transformation hinterherhinken”, sagt Peter Bollenbeck, CEO von InVision. Zwar werde aktuell die technische Ausstattung der Schulen an vielen Standorten verbessert, doch genau diese Entwicklung stelle die Akteure an den jeweiligen Standorten vor Herausforderungen. „Um die neue Technik im Unterricht einsetzen und Distanzunterricht effizient umsetzen zu können, brauchen Lehrer einen möglichst schnellen und unbürokratischen Zugang zu Weiterbildungen – genau das wollen wir ermöglichen“, sagt Güncem Campagna, Gründerin der Codingschule junior. Die war 2016 als Initiative in Düsseldorf gestartet, um Kindern und Jugendlichen das Programmieren beizubringen. Bis heute ist die Codingschule gemeinnützig. Die meisten Kurse finden nach Angeben der Gründerin kostenlos statt, für kostenpflichtige Angebote werden unbürokratisch Stipendien vergeben.