Nach 16 Jahren : Adidas verkauft Reebok für Milliardenbetrag

Berlin Die Summe ist noch höher als gedacht: Für 2,1 Milliarden Euro verkaufte der Sportartikelhersteller Adidas die Marke Reebok. Die Transaktion war bereits im Februar angekündigt worden.

Der Sportartikelkonzern Adidas verkauft das US-Unternehmen Reebok für 2,1 Milliarden Euro an die Authentic Brands Group (ABG). Das teilte Adidas am Donnerstag an seinem Hauptsitz in Herzogenaurach mit. Der Großteil des Kaufpreises werde bei Vollzug der Transaktion in bar gezahlt, der Rest setzte sich aus aufgeschobenen und bedingten Gegenleistungen zusammen, hieß es weiter.