Baustellen in Düsseldorf : Diese Straßen werden im Jahr 2021 saniert

Düsseldorf Auf der Liste des Straßen- und Wegekonzepts stehen 34 konkrete Maßnahmen, allerdings kann sich an den Plänen noch etwas ändern. Die Linke stimmte gegen das Konzept.

Mit 380.000 Euro wird im nächsten Jahr die Fa hrbahnerneuerungder Sankt-Franziskus-Straße, Wrangelstraße bis Heideweg in Mörsenbroich am teuersten. In Gerresheim werden für die Kanaltrassenschließung an der Metzkauser Straße, Schwarzbachstraße bis Keldenichstraße 320.000 Euro fällig. Weitere Projekte mit mehr als 100.000 Euro sind für die Lantzallee in Lohausen (252.000 Euro, Gehwegerneuerung), Am Bärenkamp, Ickerswarder Straße bis Friedhof in Himmelgeist (172.500 Euro, Fahrbahnerneuerung), am Südring/Völklinger Straße in Hamm (170.000 Euro, Fahrbahnerneuerung), an der Münchener Straße stadtauswärts in Bilk (150.000 Euro, Fahrbahnerneuerung), für die Eitelstraße in Rath (150.000 Euro, Gehwegerneuerung), die gesamte Reichsgasse in Unterbilk (120.000 Euro, Fahrbahnerneuerung), für die Düsselthaler Straße, Schirmerstraße bis Schinkelstraße in Pempelfort (100.000 Euro, Fahrbahnerneuerung) und für den Pilgerweg, Torfbruchstraße bis Norbert-Schmidt-Straße in Gerresheim (100.000 Euro, Fahrbahnerneuerung) geplant. Außerdem gibt es Instandsetzungen an der Barbarastraße (Derendorf), am Edisonplatz, an Eythstraße (beide Flingern-Nord), Gocher Straße, Sportstraße (beide Lörick), Heinsbergstraße (Niederkassel), Am Krausen Baum (Wittlaer), Harpener Straße, Hattinger Straße, Röhrenstraße (alle Rath), Volkardeyer Weg (Lichtenbroich), Am Grünewald, Am Poth (beide Gerresheim), Breitscheider Straße (Ludenberg), Glashüttenstraße, Heinrich-Biesenbach-Straße (beide Vennhausen), Brucknerstraße, Chopinstraße, Flotowstraße, Silcherstraße, Spohrstraße (alle Benrath), Dörnbergstraße, Schillstraße (Hassels) und Stralsunder Straße (Garath).