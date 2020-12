Corona in Düsseldorf : „En de Canon“ schließt wegen zu großem Andrang früher

Düsseldorf Der weiße Glühwein von Herbert Engist ist so beliebt, dass sich vor dem kleinen Büdchen in der Altstadt immer lange Schlangen bilden. Doch der Wirt zieht nun Konsequenzen und sagt: „Ich will kein Corona-Hopspot werden.“

Der kleine Glühweinstand von Herbert Engist an der Zollstraße in der Altstadt ist in den vergangenen Wochen zu einem zu beliebten Treffpunkt geworden. Auch an Werktagen stehen die Menschen beim „En de Canon“-Wirt in Schlangen an, um einen seiner selbst gemachten weißen Glühweine „to go“ aus der Bügelflasche zu bekommen. Den nehmen sie dann mit und genießen ihn mit den geforderten 50 Metern Abstand zum Verkaufsstand meist auf der Rheinuferpromenade oder am Marktplatz. Am Freitagabend machte Engist das kleine Büdchen jedoch bereits gegen 18 Uhr zu. Auch am Wochenende möchte er nicht wie bisher bis 20 Uhr Glühwein verkaufen. „Ich will kein Corona-Hotspot werden“, erklärt er.