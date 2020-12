Projekt in Düsseldorfer Altstadt : Rat für Umbau des Heine-Platzes

Düsseldorf Der Düsseldorfer Stadtrat verzichtet auf einen von der FDP geforderten Architekturwettbewerb bei der Umgestaltung des als „Tor zur Altstadt“ bezeichneten Heine-Platzes. Bedenken bleiben aber bestehen. Auch über ein Böllerverbot an Silvester wurde diskutiert.

In seiner letzten Sitzung des Jahres im Rather Dome wurde im Stadtrat die von der Verwaltung vorgeschlagene Neugestaltung des Heinrich-Heine-Platzes und des Vorplatzes Wilhelm-Marx-Haus beschlossen. Die Anträge der FDP und der Linken, einen Architekturwettbewerb für die Planung des „Tors zur Altstadt“ auszurufen, wurden abgelehnt.

Auch Markus Raub (SPD) sagte, man könne sich bei allen noch zu klärenden Details keinen weiteren Planungsprozess leisten. Zum Pavillon, für den dann ein neuer Platz gesucht werden müsste, sagte er: „Wir wollen ihn ja nicht einmotten, sondern suchen einen anderen adäquaten Ort für ihn.“ Manfred Neuenhaus (FDP) dagegen warnte vor dem Beschluss und vor einer „gewagten Sache“: „Es geht nicht um mehr Aufenthaltsqualität auf dem Heine-Platz. Es geht darum, die bestmögliche, die optimale Lösung zu finden.“ Wenn die Befürworter des Beschlusses von einer Rückbauverpflichtung sprechen, würden seine Bedenken an dem Entwurf noch weiter wachsen: „Sie reden sich die ganze Sache gerade schön“, so Neuenhaus.

Verkehr in Düsseldorf : Die Linke fordert Tempo 30 in der ganzen Stadt

Kostenpflichtiger Inhalt: Umbau in Düsseldorf : Viel Kritik an Plänen für den Heine-Platz

Böllerverbot Es wird keine kommunale Allgemeinverfügung für ein flächendeckendes Böllerverbot in ganz Düsseldorf geben. Das teilte Ordnungsdezernent Christian Zaum mit. Das sei aufgrund der Rechtsgrundlage nicht zulässig und vom Aufwand nicht stemmbar. Er sieht Land und Bund in der Pflicht. Die Linken hatten im gesamten Stadtgebiet ein Feuerwerksverbot gefordert, das mehrheitlich abgelehnt wurde.

Die FDP wollte die Corona-Pandemie auch nicht mit einem Böllerverbot in Verbindung bringen. Mögliche Verletzte an Silvester würden Corona-Patienten keine Plätze im Krankenhaus wegnehmen. Lukas Mielczarek (Grüne) hielt dagegen das Böllern in der Pandemie für unverantwortlich. Er möchte, dass die Verwaltung prüft, ob und wie ein stadtweites Feuerwerksverbot an Silvester 2020 – inklusive ein Tag davor und danach – rechtlich umsetzbar ist.