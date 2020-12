Düsseldorf-Benrath : Schloß-Gymnasium als Mint-Schule zertifiziert

Düsseldorf Das Schloß-Gymnasium in Düsseldorf-Benrath legt bei seinem schulischen Angebot einen Schwerpunkt auf die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dafür gab es jetzt eine Auszeichnung.

Aber auch abgesehen davon wird im Schulalltag Wert auf die Mint-Fächer gelegt. Mit Kathrin Marquardt gibt es an der Schule eine Mint-Beauftragte im Lehrerkollegium. Schon in der fünften Klasse gibt es Kurse zur Robotik, in den Jahrgangsstufen sechs und sieben folgen Biologie und Biochemie als Teil des Lehrplans.

Und auch bei der Berufsorientierung liegt am Schloß stets ein besonders Augenmarkt auf diesem Bereich: So dienen etwa die jährlichen Mint-Projekttage, die mit Kursen zum 3D-Druck oder der Programmierung von Apps eine anwendungsbezogene Ausrichtung haben, schon in den Klassen 8 und 9 für Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Praktische Erfahrungen mit den Arbeitsabläufen in Universitäts- und Industrie-Laboren stehen dann für die Oberstufe auf dem Programm.