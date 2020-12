Schule in Düsseldorf-Oberbilk : Baustart für das neue Wim-Wenders-Gymnasium

Schule in Düsseldorf-Oberbilk

Düsseldorf Das vor wenigen Jahren neu gegründetet Wim-Wenders-Gymnasium in Düsseldorf-Oberbilk bekommt einen Neubau. Jetzt erfolgte der erste Spatenstich für das rund 49 Millionen Euro teure Projekt. So soll die neue Schule aussehen.

Das Wim-Wenders-Gymnasium in Oberbilk bekommt neue Schulgebäude inklusive Wettkampfsporthalle. Zusammen mit Oberbürgermeister Stephan Keller und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche fand am Mittwoch der erste Spatenstich zum Neubau-Projekt an der Schmiedestraße 25 statt.