Adventsbräuche in Düsseldorf : Geschmückte Fenster erfreuen in der Adventszeit

Angermund In Angermund können die Bürger zurzeit jeden Abend ein neues festlich gestaltetes Fenster bewundern. Die kontaktlose Variante des lebendigen Adventskalenders wird gut angenommen.

2013 hat sich der Verein „Adventsfreunde Angermund“ gegründet, der mit Aktionen Raum und Zeit für Besinnung und Vorfreude auf Weihnachten schaffen möchte. Dies gelang in den vergangenen Jahren mit Hilfe eines lebendigen Adventskalenders, bei dem sich die Menschen an den Adventswochenenden an verschiedenen Orten im Dorf getroffen und unter anderem gemeinsam gesungen haben. Zwischen 20 und 100 Bürgern haben daran teilgenommen.

Da dies in Corona-Zeiten nicht möglich ist, wurde das Konzept überarbeitet. Der Adventskalender findet in diesem Jahr kontaktlos statt. Dafür haben sich Familien bereit erklärt, an einem Tag in der Adventszeit ein Fenster in ihrem Haus ganz besonders zu gestalten. Wer abends also noch einen Spaziergang unternehmen möchte und dafür ein interessantes Ziel sucht, kann sich bis einschließlich 23. Dezember täglich zwischen 17 und 20 Uhr das aktuelle Fenster des Tages anschauen.